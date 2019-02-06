Toprakta bulduğu mikroorganizmalar tarımsal üretimi artıracak

Burada, Bilecik ve Eskişehir'de özellikle toprak, bitki kök çevresindeki toprak ve sediment içindeki mikroorganizmaları keşfetme çalışmaları yürüttüğünü belirten Koçak, şöyle konuştu:

Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak'ta dünyaya geldiğini, ilkokulu ve ortaokulu burada okuduğunu, daha sonra Antalya Sağlık Meslek Lisesini bitirerek hemşire olduğunu söyledi.

"Süreç, Moskova toprağından alınarak izole edilen bir türle başladı. Sorasında arka arkaya yeni türleri yayınlamaya devam ettik. Moskova ve Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden elde edilen 4 mikroorganizmayı dünya literatürüne kazandırdık. Bu mikroorganizmalar, kribbella soli, kribbella sindirgiensis, nocardia zapadnayansis ve nonomuraea muscovyensis adıyla literatüre girdi. Bunlar ilk kez bizim tarafımızdan tanımlanmıştır. Şu anda Burgazada'dan elde ettiğimiz 5. mikroorganizma üzerinde çalışıyoruz. Bitki köklerinde mikroorganizmaların yaşadığı inanılmaz bir alan var. Toprak, mikroorganizma bakımından en zengin ortam. Milyonlarcası var ve bunların birçoğu halen tanımlanmadı."

Mikroorganizmaları, farklı analiz ve testlerini tamamlayarak literatüre kazandırdıklarını dile getiren Koçak, "Türü tanımlarken yaptığımız çalışmaların ve dizileme analizlerinin doğruluğu, dünya literatüründe kabul görmüş genbank ve kültür koleksiyonlarınca onay verilen numaralar alınarak yapılmaktadır. Yaklaşık 2 yıl süren uzun bir yolculuk aslında bir organizmanın tanımlanması." dedi.