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Toprakta değil, hindistan cevizi kabuğunda yetişiyor! 41 dönüm arazide dünyaya ihraç ediyor

19.11.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde en yeni teknolojilerin kullanıldığı 41 bin dönüm kapalı alandaki seralarda Hindistan cevizi kabuğu ile topraksız üretilen domatesler, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Toprakta değil, hindistan cevizi kabuğunda yetişiyor! 41 dönüm arazide dünyaya ihraç ediyor

Topraksız tarımda Hindistan cevizi kabuğundan üretilen domatesler toprakta üretilen domateslere nazaran 10 kat daha fazla verim veriyor. Adını dünyaya biber ile tanıtan Yenişehir ilçesi, ürettiği domatesler ile anılmaya başlandı.

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HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞUNDA YETİŞİYOR

Şirket Genel Müdürü Fatih Karadağ, “41 bin 136 metrekarelik alanda topraksız tarım üreten bir seramız var. Tesisin özelliği topraksız tarım olması asabiyle Srilanka’dan gelen Hindistan cevizinin kabuğundan, torf yapılan malzemeden topraksız domates üretimi gerçekleştirmekteyiz. Bu üretimimiz esnasında ihracat ve yurtiçi zincir marketlere satışlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Geçen yıl verileri ve fizibilite yaptığımız raporlarımıza göre dönümünde 50 ton salkım domates çıkartma çabası ve gayreti içerisindeyiz. Tarlada yetiştirilen domates olarak tonaj verebilecek olursak 8 veya 10 ton arası çiftçimizin hasadı söz konusudur” diye konuştu.

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Karadağ, “Seramızda salkım domates ve pembe domates üretimi gerçekleştirmekte olup, 2022 Ocak ayı itibarı ile de hasadı gerçekleştireceğiz. Yenişehir domates üretimini gerçekleştirdiğimiz için de markamızı bilindik bir hale getirme gayreti içerisindeyiz” dedi.

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(İHA)

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