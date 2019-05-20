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Topraktan alınan lastik numunesi, hırsızları 300 kilometre uzaklıkta ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın meydana gelen hayvan hırsızlığının şüphelileri, jandarmanın olay yerinde bulunan araç lastik izinden aldıkları numunelerden yola çıkılarak 300 kilometre uzaklıkta Karaman’da yakalandı.Olay, Aksu İlçesi’nde bulunan iki farklı mahallede meydana geldi.

Topraktan alınan lastik numunesi, hırsızları 300 kilometre uzaklıkta ele verdi

Antalya’nın meydana gelen hayvan hırsızlığının şüphelileri, jandarmanın olay yerinde bulunan araç lastik izinden aldıkları numunelerden yola çıkılarak 300 kilometre uzaklıkta Karaman’da yakalandı.
Olay, Aksu İlçesi’nde bulunan iki farklı mahallede meydana geldi. Fettahlı Mahallesinde yaşayan çiftçi Rakip Ö.’ye ait 6 Adet küçükbaş hayvan ve Topallı Mahallesinden yaşayan çiftçi Mustafa Ş’ye ait 7 adet küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarını alan Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen çalışma başlattı. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede her iki olay yerinde de araç izine rastladı. Olay yerinde bulunan araç izlerinden numune alan ekipler, bu kez bölgenin yollarında bulunan güvenlik kameralarından her iki mahalleye de giren çıkan araçları takibe aldılar. Yapılan incelemede şüpheli bir araca rastlandı. Plaka Takip Sisteminin devreye girmesi ile şüpheli aracın Karaman Sarıvelliler İlçesi’nde olduğu tespit edildi. Karaman’da buluna ekipler ile harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçtan numune alınmasını sağladı. Aracın lastiklerinden alınan numuneler ile olay yerinden alınan numuneler bire bir uyuştu.
Karaman’da yakalandılar
Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, şüpheliler M.Y., P.Y ve M.T. Karaman’da yakalayarak Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim ettiler. Şüpheliler hakkında küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili olarak ayrı ayrı adli tutanaklar hazırlanarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden M.Y. her iki küçükbaş hayvan hırsızlığı olayından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Topraktan alınan lastik numunesi, hırsızları 300 kilometre uzaklıkta ele verdi

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