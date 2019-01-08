Topraktan, cep telefonu için gramofon yaptı

Hande NAYMAN İZMİR, (DHA) İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, cep telefonları için topraktan gramofon imal etti. Müzik dinlemek için cep telefonu haznesine yerleştirildiğinde, gramofon hoparlör etkisi yaratıyor. Menemen'de yaşayan 40 yıllık çömlek ustası Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, cep telefonları için tamamı Menemen'e has kırmızı topraktan gramofon üretti. Estetik olarak retro bir hava içeren gramofon, zevk ve beğeniye göre farklı renklerde satışa sunulmaya başladı. Topraktan gramofonun patentini alan Taşhomcu, Cep telefonundan müzik dinlemek istediğinizde cihazınızı gramofonun haznesine yerleştiriyorsunuz ve sanki hoparlörden müzik geliyormuş gibi eseri dinleme fırsatı buluyorsunuz. Şu anda ürünün patentini aldım, böylelikle Türkiye'de ilk ve tek toprak gramofon üreticisi oldum dedi. Topraktan yapılan ve cep telefonları için üretilen gramofonlar, boyutlarına göre 70, 90 ve 150 TL'den satışa sunuluyor. Toprak gramofonun üretimine yaklaşık 2 ay önce başladığını anlatan Taşhomcu, Bir gün atölyemde telefonu huni şeklinde uzun bir saksıya koydum. Telefonun yankı yaptığını fark ettim, müthiş bir ses reaksiyonu oldu ve bunun üzerine düşünerek yaklaşık 6-7 ay çalıştım. Gramofonun alt kısmını balinaların kuyruklarına benzettim. Şu an Türkiye'de bunu tek yapan kişi benim ve patentini de aldım. Gramofonun müthiş bir ses sistemi var, örneğin bir evde salona konulduğunda mutfaktan rahatlıkla dinlenebiliyor. Gramofonu Kaymakamlık ve İzmir Ticaret Odası'na da hediye ettik. Ben Cumhurbaşkanımıza da hediye etmek istiyorum. Çünkü çok farklı ve orijinal bir şey, bir vazo veya çömlekten farklı. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, toprak gramofona müthiş bir ilgi gösterdi. Bunu bütün bürokratlara götürdü. Gramofon Mustafa Denizli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlere hediye edildi. Dolayısıyla Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in büyük katkısı oldu dedi. 950 DERECEDE 10 SAAT PİŞİRİLİYOR Gramofonun iki parça halinde yapıldığını ve yapımının oldukça zor olduğunu dile getiren Taşhomcu, Çok emek ve zaman harcamak gereken bir iş. Öncelikle bir gün boyunca oda sıcaklığında bekletiliyor. Daha sonra iki gün güneşte kurumaya bırakılıyor. İki günün sonunda ise, 950 derecelik fırında 10 saat boyunca pişiriliyor. Öncelikle ılık ateş daha sonra hızlı ateş uygulanıyor, çünkü toprak hızlı soğur ve hızlı ısınır. Gramofonun üzerinde oluşturduğum dalgalanmalar sesin yankılanmasını ve hareket kazanmasını sağlıyor. Farklı tekniklerle eskitme boya uyguluyorum. Günde ortalama 5 gramofon yapıyorum. Şu anda küçük boy 70 TL, orta boy 90 TL, büyük boy 150 TL'den satılıyor. Bundan sonraki süreçte büyük firmalarla anlaşarak gramofonu daha geniş kitlelere tanıtmak istiyorum. Üzerinde çini deseni şeklinde motifler oluşturmayı planlıyorum diye konuştu. İÇİNDEN SU DÖKÜLMEYEN TESTİ DE YAPTI Yeni ve farklı tasarımlar üretmeye çalıştığını belirten Taşhomcu, İşinizi severseniz bir takım icatlar yapabilirsiniz. İçine su döküp ters çevirdiğinizde yere su dökülmeyen testiyi de ben yaptım. Hem üstten hem alttan su koyabiliyorsunuz ama su yere dökülmüyor. Bunun tasarımını uzun süre düşünerek oluşturdum. Bu çalışmam da oldukça ilgi gördü ve uluslararası platformlarda da sergiledim. Yatağa başımı koyduğum zaman farklı ne yapabilirim diye düşünürdüm. Ben toprağa bakıp toprağın iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu anlarım. Toprak iyi bir insan gibidir, ateşe dayanır, suya direnir, hayatla sınanır, hayattan aldığını hayata verir. İşte toprak budur dedi. ULUSLARARASI BAŞARILAR ELDE ETMİŞTİ Daha önce 2004 yılında düzenlenen 'Uluslararası Çömlek Yarışması'nda dünya ikincisi olan Başhomcu, 2016'da Rusya'nın Novosibirsk kentinde düzenlenen yarışmada da 20 ülkeden 40 rakibini geride bırakıp, hem birincilik hem de onur ödülü aldı. Öte yandan Taşhomcu, Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmek üzere dev bir çömlek hazırlığı içinde olduğunun da bilgisini verdi.

