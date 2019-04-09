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Topraktan kopan dev kaya parçası yola düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde, yüksekten kopan dev kaya parçası yola düştü.

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde, yüksekten kopan dev kaya parçası yola düştü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. Son günlerde devam eden yoğun yağış nedeni ile yumuşayan toprakta hareketlenme olduğunu gören bir kişi cep telefonunu çıkararak kayıt tuşuna bastı. Bu sırada dağdan kopan dev bir kaya parçası yuvarlanarak yolun ortasına düştü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası yol ulaşıma kapandı. Köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen Özel İdare ekipleri, kaya parçasını yoldan çıkarmak için çalışma başlattı.
Olayda bir çiftçinin yonca bahçesi zarar gördü.

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