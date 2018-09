Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Yürütülen çalışmaları beraberinde Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve Gümüşhane Müzesinde görevli Arkeolog Elif Öktem’le birlikte yerinde inceleyerek yapılan kazılar hakkında Doç. Dr. Şahin Yıldırım’dan bilgi alan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Roma İmparatorluğu döneminde Doğu’da en uçtaki askeri birliği olan 15. Lejyon’un konuşlandığı yerin Satala olduğunu söyledi.

Sadak köyü muhtarı ve köylülerinden buralara sahip çıkmalarını isteyen Vali Memiş, “Tarihi değerlerimiz definenin parasal değerinden çok daha değerli ve önemli. O konuda duyarlılık istediğimizi ve beklediğimizi ifade ediyorum. Buranın her geçen gün, her geçen ay, her geçen yıl geliştiğini ve buraya da turist otobüslerinin geldiğini hep birlikte göreceğiz. Burası bizim için çok önemli bir değer olacak” ifadelerini kullandı.