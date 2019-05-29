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Toptan: Yerel yöneticiler etik kurullara uyarsa, Türkiye mutluluk adası olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 13:32 | Son Güncelleme

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, yerel yönetimlerin, halka en yakın yönetim kadroları olduğunu söyledi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, yerel yönetimlerin, halka en yakın yönetim kadroları olduğunu söyledi. Toptan, "Şayet etik kurallara uygun davranırlarsa, Türkiye bir mutluluk adası olur" dedi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ve üyeleri, Ankara'da restoranda düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İftarda, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nca yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Proje amacının, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunulması olduğu belirtildi.

'TÜRKİYE MUTLULUK ADASI OLUR'
Proje ile ilgili değerlendirme yapan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, yerel yönetimlerin, halka en yakın yönetim kadroları olduğunu söyledi. Toptan, "Şayet etik kurallara uygun davranırlarsa, Türkiye bir mutluluk adası olur" dedi.

'BİZİM GİBİ ÜLKELERDE SORUN OLDU'
​Toptan, geçmişte bir Japon büyükelçiye "Bu Japon mucizesini nasıl yarattınız?" diye sorduğunda, "Bir mucize yaratmadık, biz devletin imkanlarını insanlarımıza hakça dağıttık, onları da motive ettik" cevabını aldığını aktardı. Toptan, şöyle konuştu:
"Devletin imkanlarının müteşebbislere, iş yapan insanlara eşit şartlar altında dağıtılması, buralardan çıkar çatışmaları boyut almaya başlayınca 2000'li yılların başından itibaren dünyada buna engel olması gereken 'etik' kavramı ortaya çıktı. İnsanların mayasında olan iyi niyeti, sevgi duygusunu, haksızlık yapmama duygusunu yeniden ortaya çıkarmak, insanların hayat biçimi haline getirmek ve insanların vicdan muhasebesi yapmasını sağlamak, toplumun tamamını bu duygularla barıştırabilen toplumlarda önemli sorunlarla karşılaşılmadı. Ama bizim gibi ülkelerde maalesef sorun oldu. Bu sorunların toplumun her kesimini etkilediğini görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada gayretle, iyi niyetle uğraşıldığı takdirde insanımızın fıtratında olan o iyiliği, güzelliği ortaya çıkarmanın mümkün olduğunu gördük. İnsanımızın mayasındaki o özellik kaybolmuş değil, onu kaşımak, onu ortaya çıkarmak lazım. Orada biz uğraşacağız. Kurul olarak bizim görevimiz bu."

'CUMHURİYETİN KURULUŞU KADAR ÖNEMLİ'
Köksal Toptan, ülkenin her tarafına etik eğiticiler gönderdiklerini, onların etik eğitim verdikleri kişileri yetiştirdiklerini söylerken, yerel yönetimler gibi hassas bir alanda bu konuda başarı elde etmenin kolay olmadığına dikkat çekti. Toptan, Türkiye'nin en çok şikayet ettiği alanların, özellikle seçilmiş yerel yöneticilerle ilgili iddialar olduğuna işaret ederek, "Doğrudur, yanlıştır; ama insanların içini sızlatıyor. Bazen Cumhurbaşkanımız bile şikayetçi oluyor, yerel yönetim uygulamalarından. Bu bir fırsattır diye düşünmekteyim. Kamunun hakkının birilerine feda edilmemesi, bir bireyin hakkının birilerine verilmemesi, haksızlığın önlenmesi, yolsuzluğun önlenmesi, kötü huyların önlenmesi, bu Cumhuriyetin kuruluşu kadar önemli bir şey, onun kadar önemli bir devrim, önemli bir reform. Şayet kaynakları yerinde, dürüst, adil dağıtırsak bizim önümüzde hiçbir güç yoktur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Ersin ERCAN/ANKARA, (DHA)-

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