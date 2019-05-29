Toptan: Yerel yöneticiler etik kurullara uyarsa, Türkiye mutluluk adası olur

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, yerel yönetimlerin, halka en yakın yönetim kadroları olduğunu söyledi. Toptan, "Şayet etik kurallara uygun davranırlarsa, Türkiye bir mutluluk adası olur" dedi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ve üyeleri, Ankara'da restoranda düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İftarda, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nca yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Proje amacının, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunulması olduğu belirtildi.

'TÜRKİYE MUTLULUK ADASI OLUR'

Proje ile ilgili değerlendirme yapan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, yerel yönetimlerin, halka en yakın yönetim kadroları olduğunu söyledi. Toptan, "Şayet etik kurallara uygun davranırlarsa, Türkiye bir mutluluk adası olur" dedi.