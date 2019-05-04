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Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

Terörün yakıp yıktığı Diyarbakır’ın Sur ilçesi çocuk sesleriyle inledi.

Terörün yakıp yıktığı Diyarbakır’ın Sur ilçesi çocuk sesleriyle inledi. Yeni kurulan Güneşin Çocukları Platformu gönüllüleri Sur’un dar sokaklarında mutluluklarına ortak olmak için çocuklarla oyun oynadı, kazananlara çikolata hediye etti.
Diyarbakır’da yeni kurulan Güneşin Çocukları Platformu gönüllüleri ilk etkinliğini terörden arınarak huzur sokaklarına dönüşen Sur ilçesinde düzenledi. Sur’un dar sokaklarında çocuklarla top ve ip atlamaca oynayan platform gönülleri kazanan çocuklara çikolata hediye etti. Güneşin Çocukları Platformu Kurucusu Gül Süer, Sur’un dar sokaklarında çocukların yüzünü güldürmek için uğraştıklarını dile getirdi. Süer, “Güneşin Çocukları Platformu olarak yeni bir oluşuma imza atmak istiyoruz. Sur’un dar sokaklarında çocukların yüzünü güldürmek için uğraşıyoruz. Biz 4 kadın 1 erkek arkadaş olarak hep birlikte bir şeyler yapabilme adına bu yolla başvurduk. İlk etkinliğimiz çocuklarla oyun oynayıp çikolata dağıtmak oldu, bundan sonra daha iyi etkinliklerimiz olacak. Çocukların oyuna ve sevgiye aç olduklarını fark ettik, oyun oynadığımız çocuklar çok eğlenceliydiler, bundan sonra aynı çocuklarla yeniden buluşabileceğimize inanıyorum. Ramazan ayı boyunca Sur, Bağıvar ve Şehitlik bölgesinde yardıma muhtaç ailelere ramazan kolileri dağıtacağız” dedi.
Etkinliğe katılan gönüllüler çocuklarla top oynayıp ip atlamaca oynadı. Oyuna katılan çocuklara gönüllüler tarafından çikolata dağıtıldı.

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor

Topu tutan sevgi ve çikolata kazanıyor
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