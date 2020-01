Topuk dikenine davetiye çıkarmayın

Ortopedi profesörü Uğur Öziç, topuk ağrılarının başlıca nedenlerinden birinin “topuk dikeni” olduğunu söyledi. Özellikle sert tabanlı ve topuklu ayakkabı kullananların risk grubuna girdiğini belirten Prof. Dr. Öziç, “Yumuşak tabanlı ayakkabılar koruyucudur. Böyle bir ayakkabı tercihinde bulunmayanlar ise topuk dikenine karşı günde uygulayacakları 20 dakikalık özel egzersizlerle önlem alabilirler. Topuk dikeni tanısı alıp sadece düzenli yapılan egzersizlerle iyileşen hastalar çok” dedi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Uğur Öziç, "kalkaneus" denilen topuk kemiğinden başlayan ve ayak parmaklarının bükülmesini sağlayan kas grubunun yapıştığı bölgede oluşan kemiksi çıkıntılara “topuk dikeni” denildiğini vurguladı. Topuk dikeninin her zaman ağrıya neden olmayacağı gibi her topuk ağrısının da topuk dikeni kaynaklı olmadığını belirten Prof. Dr. Öziç, “Bu bölgenin aşırı yüklenme, ayak yapısı bozukluğu, sert zeminde uzun süreli koşma ve yürüme ile, bazen de romatizmal hastalıklar sonucu gibi nedenlerle devamlı uyarılması ve oluşan minimal yırtılmalar topuk dikeni riskini artırır. Bu yapışma yerindeki ödem ve kanamalar zamanla kemikleşerek röntgen filmlerinde görülen dikensi çıkıntılara dönüşür. Yani topuk dikeni uzun bir süre sonunda oluşur. O nedenle topuk dikeni düşünülen her hastada röntgen filmlerinde bulgu olmayabilir. Ağrı topuk alt bölgesinin tam ortası değil, hafifçe iç kısmındadır” diye konuştu.