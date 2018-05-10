Topuk dikeniniz varsa bunu yapın

Düz tabanlık, kilo ve ayak basma sorunu olan kişilerde daha sık görülen topuk dikeni, kemiklerdeki bir sorun olarak algılansa da aslında sorun ayağın yaylanmasını sağlayan bir kasın topuğa bağlandığı yerdeki kısalığıdır.

Topuk dikeni (Plantar fassit) oldukça yaygın görülen, adım atmayı ve yürümeyi zorlaştıran bir ortopedik rahatsızlıktır ve gözardı edildiğinde ciddi sorunlara neden olabilmektedir.

Topuk dikeni özellikle uzun süre ayakta kalan, tabanı sert ayakkabılar giyen kişiler için daha büyük risk oluşturur. Tedavi edilmediği takdirde, sizin yürüyüş şeklinizi değiştireceği için; ayak, diz, kalça ve sırt problemleri yaşanabilir.

Topuk dikeni nasıl tedavi edilir?

Kesinlikle tedavi aşamasında en önemli olan istirahat gereklidir. Ve gün içerisinde ağrıyan bölgeye 2 – 3 kez 15 dakika soğuk buz uygulaya bilirsiniz. Mutlaka doktorla görüşmelisiniz gerekli ilaç tedavileri ile kısa sürede iyileşmesini sağlayacaktır.

Uzun sureli ayakta durmaktan kaçınmalı en önemlisi kaliteli, sağlıklı tabanı yumuşak ortopedik ayakkabı kullanmalısınız.