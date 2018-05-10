Topuk dikeniniz varsa bunu yapın

Düz tabanlık, kilo ve ayak basma sorunu olan kişilerde daha sık görülen topuk dikeni, kemiklerdeki bir sorun olarak algılansa da aslında sorun ayağın yaylanmasını sağlayan bir kasın topuğa bağlandığı yerdeki kısalığıdır.
Topuk dikeni (Plantar fassit) oldukça yaygın görülen, adım atmayı ve yürümeyi zorlaştıran bir ortopedik rahatsızlıktır ve gözardı edildiğinde ciddi sorunlara neden olabilmektedir.
Topuk dikeni özellikle uzun süre ayakta kalan, tabanı sert ayakkabılar giyen kişiler için daha büyük risk oluşturur. Tedavi edilmediği takdirde, sizin yürüyüş şeklinizi değiştireceği için; ayak, diz, kalça ve sırt problemleri yaşanabilir.
Topuk dikeni nasıl tedavi edilir?
Kesinlikle tedavi aşamasında en önemli olan istirahat gereklidir. Ve gün içerisinde ağrıyan bölgeye 2 – 3 kez 15 dakika soğuk buz uygulaya bilirsiniz. Mutlaka doktorla görüşmelisiniz gerekli ilaç tedavileri ile kısa sürede iyileşmesini sağlayacaktır.
Uzun sureli ayakta durmaktan kaçınmalı en önemlisi kaliteli, sağlıklı tabanı yumuşak ortopedik ayakkabı kullanmalısınız.
Fazla kilonuz varsa zayıflamanız da bu rahatsızlıktan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.
En önemlisi kaliteli, sağlıklı tabanı yumuşak ortopedik ayakkabı kullanmalısınız.
Egzersizler de yaparak bu süreci hızlandırabilirsiniz. Oturur pozisyonda bir ayağınız yerde diğer ayağınızı karşı duvara uzatarak 15 -20 saniye bekleyiniz 20 defa bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Ve ayağınızın rahatladığını göreceksiniz.
Topuk dikeni için bitkisel tedavi:
-1 kova sıcak suya 1 cay bardağı kekik koyularak ılıması bekledir, daha sonra bu karışıma ayağınızı 45 dakika kadar beklettikten sonra çıkarabilirsiniz, ayağınızın rahatlamasını ve yumuşamasına yardımcı olacaktır.
-1 litre sıcak şu içerisine 1 yemek kaşığı vicks koyuyoruz daha sonra bu karışımda ayağımızı 30 dakika bekletiyoruz, çıkardıktan sonra ayağımızı streç film ile sarıyoruz, sabaha kadar bekledikten sonra streç filmi çıkarıp havlu ile ayağımızı kurulamamalısınız, çorap giyip güne başlayabilirsiniz
-Eşit miktarda nane yağı ve kekik yağını karıştırıp topuk dikeninin olduğu bölgeye haftada 2 – 3 kez uygulayabilirsiniz, ayağınızdaki ağrıları dindirecektir.
-4 adet elma kabuğunu 1 litre suda kaynatarak, yarım saat demlenmeye bırakılır, elma kabukları süzüldükten sonra günde 2 kez içebilirsiniz vücut içerisinde oluşan ödemleri temizleyecektir.
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