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  4. Topuk Yaylası tesisleri sömestirde ziyaretçilerini ağırlayacak

Topuk Yaylası tesisleri sömestirde ziyaretçilerini ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'ndaki tesislerde yarıyıl tatili dolayısıyla rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor - Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan: - "Tesisimiz şu an yüzde 90 doluluk oranına sahip" - Tatilcilerden Sinan Savaş: - "Güzel, çok hoş bir yer. Daha önce de 7-8 kez geldim. Sömestir için geldik bir hafta kadar kalacağız"

ÖMER ÜRER - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'ndaki tesislerde yarıyıl tatili dolayısıyla doluluk yüzde 90'a ulaştı.

Yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Topuk Yaylası, özellikle bayramlarda, sömestir tatili ve yaz mevsiminde ilgi görüyor.

Yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler ve aileleri yaylada bulunan tesislerde konaklıyor.

Doğası ve temiz havasıyla doğa tutkunlarına gezi imkanı sunan Topuk Yaylası'nda bazı ziyaretçiler çocuklarıyla kızak ve kayak yaparken bazıları ise çam ağaçlarıyla çevrili göletin etrafında ATV araçlarıyla gezintiye çıkıyor.

- "Hafta sonları yüzde 100 doluluğa ulaşıyor"

Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin kentteki kış turizmi açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Tesisin 1280 rakıma sahip olduğunu ifade eden Taştan "Tesisimiz şu an yüzde 90 doluluk oranına sahip. Hafta sonları yüzde 100 doluluğa ulaşıyor. Karın ve gölün keyfini bir arada sürebileceğimiz bir tesis. Buradaki göl şu an donmuş vaziyette. Gençler ve çocuklar kayak yapıyor. kızak binebiliyor." diye konuştu.

Topuk Yaylası tesislerinin bölgeye ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağladığını vurgulayan Taştan, "Önümüzdeki süreçte ilimizde bulunan Kardüz Yaylası da turizm merkezi olarak aynı etkiyi Gölyaka ilçemize gösterecektir." dedi.

Taştan, bölgenin özellikle hafta sonu günübirlik ziyaretçilerden ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Yarıyıl tatili için İstanbul'dan gelerek bölgede tatiline devam eden Sinan Savaş da "Havası, kar kalitesi güzel. Tesisteki yemekler güzel ve İstanbul'a yakın. Güzel, çok hoş bir yer. Daha önce de 7-8 kez geldim. Sömestir için geldik bir hafta kadar kalacağız." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
düzce, sömestr tatili, topuk yaylası, yoğunluk,

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