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Topuk Yaylası'nda tatil yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 18:10 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatilinin ilk gününde yaylada bulunan tesis ve kayak pistinde yoğunluk oluştu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri haline gelen Topuk Yaylası, sömestir tatilinin ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladı.

Kaynaşlı ilçesi sınırları içerisinde yer alan 1400 rakımlı yaylaya gelen tatilciler, pistlerde kayak ve snowboard yaptı, kar motoru gezintileriyle beyaz örtünün tadını çıkardı.

Yaylanın doğal güzellikleri eşliğinde yaklaşık 1 metre kalınlıktaki karın üzerinde mangal keyfini yaşayan ziyaretçilerden bazıları beyaz örtü ile yeşilin birleştiği eşsiz manzarada yürüyüş gerçekleştirdi.

Yaylanın bulunduğu Bıçkıyanı köyü muhtarı Cihan Bayrak, bölgenin tatilcilerin akınına uğradığını belirterek, "Bölgenin doğası harika. Kar yağışıyla çok daha güzel oldu. Ziyarete gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Topuk Yaylası

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