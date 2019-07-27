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Topuklu ayakkabılarla tacizciye amansız takip kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:22 | Son Güncelleme

Taylan ERGÜN / İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de topuklu ayakkabıları ile yaklaşık 1 kilometre koşan kadın, tacizciyi yakalatmayı başardı.

Taylan ERGÜN / İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de topuklu ayakkabıları ile yaklaşık 1 kilometre koşan kadın, tacizciyi yakalatmayı başardı. Kadının tokatladığı, çevredekilerin ise dövdüğü kişiyi polis kurtardı. Şüpheli tutuklanırken, genç kadının amansız takibi ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE TACİZ

Olay Arnavutköy'de geçtiğimiz salı günü yaşandı. Öğlen saatlerinde çalıştığı iş yerine gitmek için otobüse binen E.Ç. isimli kadın , Arnavutköy'deki bir otobüs durağında indi. Duraktan indikten sonra iş yerine doğru yürüyen kadın, iddiaya göre kendisini takip eden Kenan E.'nin elle tacizine uğradı. Arnavutköy'ün en işlek caddesi olan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olay karşısında neye uğradığını şaşıran genç kadın, çığlık atarak kendisini taciz eden kişiyi kovalamaya başladı. E.Ç, ayağındaki topuklu ayakkabılara rağmen tacizciyi kovalamaya başladı. Caddeden ara sokaklara doğru süren kovalamaca yaklaşık 1 kilometre sürdü.

TOPUKLU AYAKKABILARLA KOVALAMACA

E.Ç., diğer yandan koştu bir yandan da çevredekilerden yardım isteyerek kaçan kişiyi durdurmalarını istedi. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından genç kadını taciz etiği belirtilen Kenan E., bir iş yeri önünde bekleyen iki genç tarafından yakalandı. Yakalanan kişinin yanına gelen E.Ç., tokat atmak isterken şüpheli kişi, kendisini yakalayanların elinden kurtularak yeniden kaçmaya çalıştı.

Bu seferki kaçışı kısa süren Kenan E. çevredekiler tarafından dövüldü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalığın ve tacize uğrayan genç kadının elinden aldı.

Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Kenan E. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken taciz sonrası yaşanan kovalamaca anları ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının uzun süre Kenan E.'nin peşinden koştuğu görülüyor.

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