Topuklu ayakkabılarla tacizciye amansız takip kamerada 

Taylan ERGÜN / İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de topuklu ayakkabıları ile yaklaşık 1 kilometre koşan kadın, tacizciyi yakalatmayı başardı. Kadının tokatladığı, çevredekilerin ise dövdüğü kişiyi polis kurtardı. Şüpheli tutuklanırken, genç kadının amansız takibi ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE TACİZ

Olay Arnavutköy'de geçtiğimiz salı günü yaşandı. Öğlen saatlerinde çalıştığı iş yerine gitmek için otobüse binen E.Ç. isimli kadın , Arnavutköy'deki bir otobüs durağında indi. Duraktan indikten sonra iş yerine doğru yürüyen kadın, iddiaya göre kendisini takip eden Kenan E.'nin elle tacizine uğradı. Arnavutköy'ün en işlek caddesi olan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olay karşısında neye uğradığını şaşıran genç kadın, çığlık atarak kendisini taciz eden kişiyi kovalamaya başladı. E.Ç, ayağındaki topuklu ayakkabılara rağmen tacizciyi kovalamaya başladı. Caddeden ara sokaklara doğru süren kovalamaca yaklaşık 1 kilometre sürdü.

TOPUKLU AYAKKABILARLA KOVALAMACA