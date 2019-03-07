HABER

Topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 19:33 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ağaca kaçan topunu almak için çıktığı yerde mahsur kalan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ali Can'ı, itfaiye kurtardı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ağaca kaçan topunu almak için çıktığı yerde mahsur kalan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ali Can'ı, itfaiye kurtardı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kamil Semizler İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki okul bahçesinde top oynayan Ali Can'ın topu 15 metre yüksekliğindeki çam ağacının dallarına takılı kaldı. Can, topunu almak için ağaca tırmandı. Ağacın belli bir yerine kadar çıkan Can, mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen Can, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının durumu okul idaresine bildirmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan çocuğu merdiven ile mahsur kaldığı ağaçtan indirdi. Can, yarım saat mahsur kaldığı ağaçtan kendisini indiren itfaiye erlerini öpüp, teşekkür etti.

TOPUNU DÜŞÜNDÜ

Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Ali Can, "Topum ağaçta kalınca almak için çıktım. Topu alamadığım gibi mahsur kaldım. Neyse ki itfaiye görevlileri kurtardı. Ancak futbol topum ağacın en yüksek yerinde ve dalların sık olduğu yerde kaldığı için alınamadı. Beni kurtaran itfaiye ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Fırtınanın devirdiği ağaç otomobilin üzerine düştüFırtınanın devirdiği ağaç otomobilin üzerine düştü
Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren kişiye 'müebbet' hapisNiğde'de eski Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren kişiye 'müebbet' hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.