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Topunu almak isterken kanala düşen çocuktan acı haber

08.08.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de suya kaçan topunu almak isterken ayağı kayarak sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Topunu almak isterken kanala düşen çocuktan acı haber

Uluönder Mahallesi’ndeki bir parkta oyun oynayan Abdullah E. (15)’in topu sulama kanalına kaçtı.

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TOPUNU ALMAK İÇİN KANALA YAKLAŞTI, SUYA DÜŞTÜ

Topunu almak için kanala yaklaşan Abdullah E., ayağının kayması sonucu suya düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve AFAD bünyesinde görevli balıkadam ekibi sevk edildi. Abdullah E.’nin suya düşüşünü gören arkadaşları endişeli bir şekilde olayı polis ekiplerine anlattı. Durumu öğrenerek olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları ise kanalın başında gözyaşı döktü.

CANSIZ BEDENİNİ ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BULDU

Suya düşme olayı sonrasında Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Saatlerce Abdullah E.’yi su içinde arayan ekipler gece saatlerinde sonuca ulaştı. Suya düştüğü alanın yaklaşık 2 kilometre ilerisinde çocuğun cansız bedeni arama ekipleri tarafından bulundu.

Sudan çıkarılan Abdullah E.,’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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