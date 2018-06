Topuz Saç Modelleri ve Yapılışları

Yandan topuz modelleri arasında en bilinenlerden biri yandan dağınık topuz. Bunu yapabilmek için maşa, saç fırçası ve bol sayıda firkete toka ve saç spreyine ihtiyacınız olacak. Saçınızı kullandığınız ayrım yerinden ayırın ve bir tutam haline getirin. Bu tutam, saçın geri kalanına göre küçük bir parça olmalı. Ardından elinizdeki parçayı düzleştirin ve sonunu maşa ile kıvrık hale getirin. Diğer yanda kalan çok miktardaki saçınızı önce krepe atarak güzelce kabartın. Ardından bu geniş saç kütlesini de minik tutamlara bölün ve her birini ayrı ayrı burgu şeklinde kıvırarak maşayla kıvrılan yerde birleştirin. Böylece tüm burgular tek yanda toplanarak istediğiniz görüntüyü oluşturmanıza yardım eder. Bu modeli uygularken özellikle saçın ön tarafına bol miktarda sprey sıkarak sabitlemeyi ihmal etmeyin.

Toplu saç modelleri özellikle tarzına önem veren bakımlı kadınlar için birer vazgeçilmez. Saçları kendi halinde ve dağınık bırakmak yerine tepede nazikçe birleştirmek, her zaman için çok daha zarif bir görüntü sağlar. Hem pratik bir şekilde saça şekil vermek hem de bulunduğunuz ortama karşı özenli olmak için topuz çeşitlerinden en az biri üzerinde çalışmanız şart. Bu sayede aniden ortaya çıkan bir toplantı ya da buluşma öncesinde de panik yapmanıza gerek kalmaz. Bunun için çeşitli topuz modellerini en iyi şekilde tanıyıp ihtiyaç duyduğunuz stile ve sahip olduğunuz yüz tipine göre topuz kararınızı belirleyebilirsiniz.

Ensede topuz modelleri arasında tercih edebileceğiniz bir diğer model ise ikili topuz. Özellikle son dönemde ünlü modacıların defilelerinde yer verdiği bu model oldukça keyifli. Gelinliğin yakasına göre topuz modelleri araştırmasında olanlar için, bu model straplezden kayık yakaya kadar pek çok yakaya uyum sağlayabilir. Kuaförünüzden bu modeli isterken ikiz topuz da diyebilirsiniz. Evde yaparken ise bu kez saçlarınızı ensede iki ayrı at kuyruğu haline getirin. Her iki tutamı da düğüm atarmış gibi döndürerek şekillendirin. Elbette iki küçük topuzun birbirleriyle simetrik durumda olduğundan emin olmalısınız. İsterseniz önlerden birer tel saçınızı serbest bırakabilirsiniz. Tokalarla ve saç spreyiyle saçınızı sabitleyin.

Topuz aksesuarları sayesinde hem saç yapımından çok daha hızlı sonuç almanız, hem de dikkatleri üzerinize toplamanız mümkün. Bu nedenle özel gün ve gecelerde keyifle kullanabileceğiniz bir saç aksesuarınızın olması önemli. Motif olarak zarif bir çiçek ya da şık bir kurdele tercih edebilirsiniz. Gece için tercihiniz simli ve parıltılı olabilir. Tokalı düşük topuz için öncelikle saçınızı ensede sıkıca at kuyruğu şeklinde bağlayın. Ardından aşağı doğru uzayan saçlarınıza yoğun bir krepe uygulayın. Saçı iki ayrı tutam haline getirerek her iki tutamı da bohça görüntüsü verecek şekilde yukarı doğru toplayın. Saçınızı yeterince siyah toka ile sabitledikten sonra ise görüntünüzün yıldızı olacak aksesuarı saçınızın tam ortasına sabitleyin.

4. BALERİN TOPUZU

Balerin topuz modelleri, özellikle hazırlanmak için yeterli vakit olmadığı durumlarda tam birer kurtarıcı. Saçlarınız yeterince temiz değilse de rahatlıkla balerin topuzu yaparak bakımlı görünebilirsiniz. Hatta son dönemdeki ıslak balerin topuzu modası resmen yağlanmaya başlayan saçları kurtarır nitelikte. Saçların tepede aldığı yuvarlak şekilden dolayı, balerin topuzuna donut topuz da deniliyor. Sağlam bir balerin topuzu yapmak için saçlarınızı tepede sıkıca at kuyruğu yaparak işe başlamalısınız. Ardından at kuyruğunu döndürerek toplayın. Her adımda saçı sabitlemek için küçük tokalardan yardım alın. İşlemin sonunda saç renginize yakın bir saç filesi kullanın. Az miktarda sprey kullanarak asil görüntünüzü tüm gün koruyabilirsiniz.

5. ÖRGÜLÜ TOPUZ

Özellikle sıcakların rahatsız ettiği yaz aylarında, örgülü topuz modelleri sadece özel gecelerde değil gün içinde de kadınlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bu topuzları çok rahat şekilde okulda, evde ya da ofiste de kullanabilirsiniz. Hatta sağlam bir örgüyle plajın yıldızı olmanız bile mümkün. Saçınızı önler ince, arkalar kalın olmak üzere 4 parçaya ayırın ve her bir parçayı örün. Arkadaki kalın örgüleri dağınık tutamlar halinde birleştirin. Görüntüyü pekiştirmek için örgüleri biraz gevşetin. En uçtan başlayarak örgü tutamlarını halkalar halinde yukarı çıkarın. Ardından önden gelen ince örgüleri de arkada sararak büyüttüğünüz topuza alttan tutturun. Olabildiğince gizlediğiniz tokalarla saçınızı sabitleyin. Doğal görüntünüzü bozmamak için ağır şekillendirici saç spreyleri yerine deniz tuzu spreylerinden de kullanabilirsiniz.