HABER

"Topyekun kalkınma hamlesini hayata geçirmeliyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Yapılması gereken, milli sanayimizi ivedilikle geliştirmek, tarımsal üretimi millileştirmek ve topyekun kalkınma hamlesini hayata geçirmektir"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin topyekun bir kalkınma hamlesini hayata geçirmesi gerektiğini bildirdi.

Aksakal, yazılı açıklamasında, NATO'da Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı (SACEUR) devir teslim töreninde üye olmamasına rağmen, Kıbrıs Rum Kesimi'nin davet edilmesine tepki gösterdi.

NATO’nun gerekliliğinin ortadan kalktığını, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Aksakal, milli sanayinin ve ulusal çıkarların önemine değindi.

Aksakal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye için öncelikle ulusal çıkarları önemlidir. Ancak batı dünyası ile olan uzun yıllara dayalı siyasi ve ekonomik ilişkilerinin bir çırpıda silinmesi de düşünülemez. Yapılması gereken, milli sanayimizi ivedilikle geliştirmek, tarımsal üretimi millileştirmek ve topyekun kalkınma hamlesini hayata geçirmektir. Bütün bunlar toplumu iki kampa ayrıştırarak değil, tam demokrasiyi hakim kılmak ve toplumun tümünün temsil edilebildiği parlamentoyu yaratmaktan geçer."

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Fahrettin Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklamasıFahrettin Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklaması
TBMM'nin en genç vekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştüTBMM'nin en genç vekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştü
Anahtar Kelimeler:
DSP Önder Aksakal

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklaması

Fahrettin Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklaması

TBMM'nin en genç milletvekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştü

TBMM'nin en genç vekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştü

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Bakan Soylu: Karanlıkta kalan 5 bin suç aydınlatıldı

Bakan Soylu: Karanlıkta kalan 5 bin suç aydınlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.