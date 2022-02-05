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Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

05.02.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 yaşındaki çocuğun başına gelen korkunç kaza sonucu metal kanca cinsel organına saplandı. Tavana bağlı boks torbasını tutan kancanın çocuğun cinsel organını delip geçmesi sonrasında endişeli ailesi hastaneye koştu. Doktorlar tarafından hızla operasyona alınan 11 yaşındaki genç çocuğun cinsel organına saplanan metal kanca başarıyla çıkarıldı.

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

İran'ın Yezd kentinde 11 yaşındaki çocuk, tavana asılı boks torbasını yumruklarken büyük torbayı tutan metal kanca düşerken çocuğun cinsel organına saplandı.

Cinsel organın derisini delip geçen metal kancayı çıkarmak için çocuk ve ailesi Yazd Shahid Sadoughi üniversitesi hastanesine koştu. Doktorlar kazanın tam olarak nasıl olduğunu açıklamadı.

MUCİZEVİ ŞEKİLDE ZARAR GÖRMEDİ

Kıvrımlı kanca, testis torbasının altından penisinin üstüne kadar delip geçti ve keskin ucu mesane bölgesinden dışarı çıktı. Acı içinde kıvranan çocuk ailesiyle birlikte hastaneye koştu.

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Doktorlar, ameliyata gerek kalmadan sadece anesteziyle kancayı çıkarmayı başardı. Operasyon sonrasında çocuğun cinsel organının herhangi bir şekilde zarar görmediği için çok şanslı olduğunu dile getirdi. 6 gün hastanede kalan çocuk iki hafta içinde tamamen iyileşti.

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