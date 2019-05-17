Torba teklif TBMM'de (2)

1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası verilmeyecek, kesilmiş cezalar da tebliğ edilmeyecek. AK Parti'li milletvekillerince hazırlanan "torba kanun" teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi ile uygulamada yeknesaklığın sağlanması adına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda da düzenleme yapılacak. Buna göre, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, petrol, doğalgaz, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi; jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri yapılamaz hale gelmesi; yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek üzere ilgili bakanlığın uygun görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilecek.

Bakanlık tarafından alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine geçecek. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan taksir edilmesine veya ruhsatın iptal edilmesine de Bakanlık tarafından karar verilecek. Bakanlık veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanacak. Ayrıca Bakanlık veya Genel Müdürlük kararı ile faaliyeti kısıtlanan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri yapanın veya yatırım sahibinin yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek. Yatırım çakışması işlemleri nedeniyle Bakanlıkça veya Genel Müdürlükçe herhangi bir sebeple ödenmek zorunda kalınan tutar, lehine karar verilen tarafa rücu edilecek. Teklifin yasalaşmasıyla Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde Bakanlık tarafından alınacak kamu yararı kararı gereği enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili turizm merkezi ya da kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kesilen cezalar iade edilecek Kanun teklifiyle 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezası verilmeyecek. İdari para cezası kesilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş kişilerden tahsilat yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Bu konudaki yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Tahsilatlardan, varsa yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Aynı zamanda bu cezalar kapsamında, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek. - AB İşleri uzmanlarına Dışişleri Bakanlığı için geçiş hakkı Teklifle, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilen AB Başkanlığındaki Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan nitelikli ve yetişmiş personele bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınacak. Bu düzenleme uyarınca Dışişleri Bakanlığına geçiş yapmak isteyen Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcıları yalnızca tek bir sınav için yazılı olarak talepte bulunabilecek.

Sınav, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından yapılacak. 9 yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar ise meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek. Teklifle ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarının naklen atama yapabilmesi, atanacak personelin hangi kadro ve pozisyonlardan seçileceği, atama şartları ile atanacağı kadro ve pozisyonları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterilecek. Maddenin gerekçesinde, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte gerçekleştirilen düzenlemeler neticesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin genişlemesi ve çeşitlenmesi veya yeni birimlerin oluşturulması, kurumlarımızda yetişmiş personel ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacın kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kariyer uzman, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personelin, kurumlar arasında naklen atanması suretiyle giderilmesi amaçlanmaktadır." denildi.