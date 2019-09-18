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Torba torba çöp topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

21 Eylül Dünya Temizlik Günü’ne özel düzenlenen etkinlikte torbalar dolusu çöp doğadan temizlendi.

Torba torba çöp topladılar

21 Eylül Dünya Temizlik Günü’ne özel düzenlenen etkinlikte torbalar dolusu çöp doğadan temizlendi. Yaklaşık 4 saat süren çevre temizliği sonrasında 50’ye yakın gönüllü 50 adet büyük boy poşet atık ve çöp topladı.
Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak ve doğal mirasımızı korumak için Hapimag Sea Garden Resort Bodrum gönüllülerinin oluşturduğu ‘Green Team’ çevre temizleme etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 25 gönüllüden oluşan takım, otelin bulunduğu Bodrum Yalı Mevkiinde geniş çaplı bir çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe çevre otellerin çalışanları da destek verdi.
“Geleceğe temiz bir dünya bırakmak en temek görevimiz”
Düzenli aralıklarla yapılan çevre etkinliklerin tamamen gönüllülük çerçevesinde düzenlendiğini belirten Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, geleceğe temiz bir dünya bırakmanın başta bir birey olarak en temel görevimiz olduğunun altını çizerken “Özellikle turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olarak doğanın korunması için daha fazla çalışmalı ve elimizi taşın altına koymalıyız. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un en önemli özelliklerinden birisi tamamen doğa ile bütünleşmiş tesis olmasıdır. Dolayısıyla çevremizdeki doğayı korumak ve bu davranış şeklini diğer işletme ve insanlara da aşılamak bizim temel sorumluluklarımızdan birisidir” dedi.
Demirkol, kurdukları Green Team ekibiyle düzenli aralıklarla otel dışında kalan bölgelerde çöp toplama etkinlikleri düzenlediklerini, bu etkinliklerin diğer işletmelere de örnek olmasını dilediklerini belirtti.
Yaklaşık 4 saat süren çevre temizliği sonrasında 50’ye yakın gönüllü 50 adet büyük boy çöp poşeti topladı. Deniz kıyıları, ormanlık alanlar ve yol kenarlarında yapılan çevre temizliği sonunda en çok toplanan çöplerin başında cam ve plastik atıklarının yer aldığı gözlemlendi.

Torba torba çöp topladılar

Torba torba çöp topladılar

Torba torba çöp topladılar

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