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'Torbacı' operasyonu! 450 polis katıldı: Şanlıurfa tarihinin en büyük operasyonu

27.09.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 450 polisle düzenlenen operasyonda 86 kişi gözaltına alındı. uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 37 kilo 600 gram skunk, 9 kilo 63 gram esrar, 138 gram eroin, 3 kilo 495 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 gram kokain, 26 kök kenevir, 577 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yapılan operasyonun kent tarihinin en büyük operasyonu olduğunu söyledi.

'Torbacı' operasyonu! 450 polis katıldı: Şanlıurfa tarihinin en büyük operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde 450 personelin katılımıyla 72 noktaya hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen kişilerin adreslerinde arama yaptı. Bazı evlere koçbaşı ile kapılarının kırılarak girildiği operasyonlarda 37 kilo 600 gram skunk, 9 kilo 63 gram esrar, 138 gram eroin, 3 kilo 495 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 gram kokain, 26 kök kenevir, 577 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ve suç unsurlarına el koyan ekipler, operasyon kapsamında 86 şüpheliyi gözaltına aldı.

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VALİ AYHAN: ŞANLIURFA TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Operasyonun ardından gazetecilere açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, torbacı olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun Şanlıurfa tarihinin en büyük operasyonu olduğunu ifade etti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte operasyona katılan polisleri tebrik eden Vali Ayhan, 2 aylık teknik ve fiziki çalışma yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:
"Şanlıurfa tarihinin en büyük uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Bunun adını, kökünü kurutma operasyonu olarak da nitelendirebiliriz. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma neticesinde 18 dosya kapsamında 108 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Şu anda da operasyon devam etmektedir. Yapılan operasyonda şahısların büyük bir kısmı alınmıştır, ikametinde olmayanlarla ilgili çalışma devam etmektedir. Şu saat itibariyle 86 kişi gözaltına alınmıştır. Operasyonlarımız devam etmektedir"

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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