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  4. Torbacı operasyonunda 1 tutuklama

Torbacı operasyonunda 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Adana polisinin sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle yakaladığı 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi ve Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde "torbacı" tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan şahısların olduğu bilgisine ulaştı.

Torbacı operasyonunda 1 tutuklama

Adana polisinin sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle yakaladığı 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi ve Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde "torbacı" tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine söz konusu adreslere baskın yaptı. Baskında Mirzaçelebi Mahallesinde Mahmut Ş. (29) yakalandı. Yapılan aramada zanlıdan 1 kilo 262 gram bonzai ele geçirildi. Çamlıbel Mahallesinde ise Ahmet Y. yakalanırken yapılan aramada 12.59 gram esrar, 12 hap ele geçirildi. Sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Mahmut Ş. tutuklanırken, Ahmet Y. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Torbacı operasyonunda 1 tutuklama

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