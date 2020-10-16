HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Torbacı operasyonunda 7 tutuklama

Torbacı operasyonunda 7 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 09:41 | Son Güncelleme

Adana’da sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen zanlılara dün şafak vakti yapılan ve 10 zanlının gözaltına alındığı operasyonda 7 zanlı tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle, tespit edilen adreslere dün operasyon düzenlendi.Evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Adana’da sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen zanlılara dün şafak vakti yapılan ve 10 zanlının gözaltına alındığı operasyonda 7 zanlı tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle, tespit edilen adreslere dün operasyon düzenlendi.
Evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler narkotik köpeğiyle arama yaptı. Bu sırada özel harekat polisleri sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Yapılan aramalarda 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7’si çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
İstanbul'da okul servislerine denetimİstanbul'da okul servislerine denetim
Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Şeyma Subaşı Miami'de tatilde! Bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı Miami'de tatilde! Bikinili pozlarını paylaştı
Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama
Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
İstanbul'da okul servislerine denetim
İstanbul'da okul servislerine denetim
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (16 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra ‘misliyle değişim’ kararı verildi
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra ‘misliyle değişim’ kararı verildi
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ordusunda kitlesel firarlar kaydedildi
Ermenistan ordusunda askerler firar ediyor
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Feci görüntü! Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Çok feci! Araç korkuluğa sağlandı: 1 ölü 2 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.