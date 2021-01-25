HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı

Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı

25.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı

Adana’da torbacıları takip eden polis 16 yaşındaki bir çocuğu uyuşturucu satın alırken yakaladı.

Adana’da torbacıları takip eden polis 16 yaşındaki bir çocuğu uyuşturucu satın alırken yakaladı. Çocuğa uyuşturucu aldırdığı belirlenen ve hakkında 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan üvey baba yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine fiziki takip başlatan polis, torbacı Ünal B.’den 16 yaşındaki B.Y.’nin uyuşturucu madde aldığını belirledi. Polis, bu tespit üzerine önce torbacıyı, ardından 16 yaşındaki B.Y.’yi gözaltına aldı. Polisin yaptığı üst aramasında, Ünal B.’nin üzerinden 15.76 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap, 1.62 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Ünal B. emniyete götürülürken, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.Y.’nin, ifadesinde, “Uyuşturucuyu üvey babama aldım. Annemi çok dövüyor. Ne olur annemi kurtarın” dediği öğrenildi.
Bunun üzerine annesi Havva Y.’nin (37) adresini tespit eden polis, dini nikanlı kocası Deniz A.’nın (37) çeşitli suçlardan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Adrese baskın yapan polis, çilingir yardımıyla girdiği evde yatağın altına saklanan Deniz A.’yı yakalayıp, gözaltına aldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Deniz A. ise cezaevine gönderildi, B.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısıBilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı
61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?

En Çok Okunan Haberler

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Arya isminin anlamı nedir? Hangi ünlüler kızlarına bu ismi koydu? Arya Kur'an'da geçiyor mu?

Ünlüler bu adı tercih ediyor! İşte anlamı

Gümüşhane'de tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Ankara-Sivas YHT Hattı Projesi'nde son durum! Ankara-Sivas hattı iki saate düşecek

Ankara-Sivas hattı iki saate düşüyor

Adana'da polisin takibi dramı ortaya çıkardı

Polisin takibi dramı ortaya çıkardı

Denizli'de ev ve araba parasına güvercin!

Denizli'de ev ve araba parasına güvercin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.