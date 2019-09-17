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Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Konya’da sokak satıcısı olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla eş zamanlı şafak baskını yapıldı.

Konya’da sokak satıcısı olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 15 kişi belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla şafak vakti baskın yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 13 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 34,6 gram esrar, 725 adet uyuşturucu hap ve 209 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, daha önceden yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işleyen 26 şüpheli şahsın yakalandığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu

Torbacılara Özel Harekat destekli şafak operasyonu
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