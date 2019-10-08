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Torbacılara şafak baskını havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 13:26 | Son Güncelleme

Adana’da torbacılara yönelik yapılan şafak baskınında 16 zanlı gözaltına alındı.

Torbacılara şafak baskını havadan görüntülendi

Adana’da torbacılara yönelik yapılan şafak baskınında 16 zanlı gözaltına alındı. Operasyon anı drone ile görüntülendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteği ile adreslere baskın yapıldı. Baskında dedektör köpekler evleri didik didik aradı. Bir zanlı kaçmaya çalışırken polisler tarafından yakalandı. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise drone ile görüntülendi.
Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Torbacılara şafak baskını havadan görüntülendi

Torbacılara şafak baskını havadan görüntülendi

Torbacılara şafak baskını havadan görüntülendi

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