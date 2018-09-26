HABER

Torbacılara uyuşturucu temin eden satıcı, 5 kilo bonzai ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği belirlenen Vedat A., 5 kilo bonzai ile yakalandı.

Torbacılara uyuşturucu temin eden satıcı, 5 kilo bonzai ile yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği belirlenen Vedat A., 5 kilo bonzai ile yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiğini belirlediği Vedat A.'yı takibe aldı. Vedat A.'nın İstanbul'dan uyuşturucu getireceği saptandı. Polis, Hıdırağa Mahallesi girişinde önlem aldı. Vedat A., polisi fark edince, yanındaki poşeti dışarı atıp 34 ZG 1924 plakalı otomobiliyle kaçtı. Polisin peşine düştüğü Vedat A., Ergene ilçesinde yakalandı. Vedat A.'nın aracından attığı poşette 5 kilo bonzai ele geçirilirken, evinde yapılan aramada ise 5 bin TL ele bulundu.
Vedat A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Torbacılara uyuşturucu temin eden satıcı, 5 kilo bonzai ile yakalandı

PARTNERPodyumu yıkıp geçtiler...Podyumu yıkıp geçtiler...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.