Torbacıların bıçaklı kavgasına polisin suçüstü baskını kamerada

Kağıthane’de sokak üzerinde karşılaşan torbacılar bıçakla birbirine saldırdı. Şahıslardan birinin yaralandığı olaya anında müdahale eden Kağıthane Mobil Park polisi şahısları suçüstü yakaladı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansırken, polis torbacının aşağıya attığı çok miktarda uyuşturucuyu da ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Yeşiltepe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre torbacılık yaptığı iddia edilen 4 şahıs, sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Şahısların birbirine laf atması üzerine başlayan tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan biri bıçakla belinden yaralandı. Kavga esnasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park polisi, olaya anında müdahale etti. Silahların çekildiği kavgada polis ekipleri, şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Kavga esnasında ise torbacılardan biri üzerindeki çok miktarda satışa hazır uyuşturucuyu aşağıya attı. Yaralı şahıs ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kavga anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.