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Torbacılık yapan karı koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 09:08 | Son Güncelleme

Adana’da torbacılık yaptıkları iddiasıyla kocasıyla birlikte tutuklanan kadın gözyaşlarını tutamadı.Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı.

Torbacılık yapan karı koca tutuklandı

Adana’da torbacılık yaptıkları iddiasıyla kocasıyla birlikte tutuklanan kadın gözyaşlarını tutamadı.
Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, evli oldukları belirtilen ancak nikahsız yaşayan Muhammet G. ve Necla A.’yı yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 5 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 990 liraya el konuldu.
Emniyete götürülen Muhammet G. ve Necla A. sorgularının ardından sağlık kontrollerinin yapılması için Adli Tıp birimine getirildi. Polislerin arasında yürüyen Necla A. ağlayarak yüzünü gizledi.
İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Torbacılık yapan karı koca tutuklandı

Torbacılık yapan karı koca tutuklandı

Torbacılık yapan karı koca tutuklandı

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