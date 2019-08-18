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Torbalı Bardacık İnciri Festivali'nde üretici ikinci bayramı yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinin kırsal mahallesi Çapak'ta yetişen bardacık cinsi incirin tanıtılması amacıyla 2'nci Bardacık İnciri Festivali düzenlendi.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinin kırsal mahallesi Çapak'ta yetişen bardacık cinsi incirin tanıtılması amacıyla 2'nci Bardacık İnciri Festivali düzenlendi. Üreticinin yüzü güldüren festival, köyün tanıtımına da önemli bir katkı sağladı. Torbalı Belediyesi Çapak'ta yetişen bardacık incirinin tanıtımını artırmak için festival düzenledi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Bardacık İnciri Festivali'nde ziyaretçiler üreticilerin tezgahlarından alışveriş yaparken çocuklar festival alanını deve sırtında gezdi. Davul zurna ekiplerinin de bulunduğu festivalde renkli görüntüler oluştu. Hem ilçeye has bardacık incirinin tanıtılması hem de kır turizminin canlanması amacıyla düzenlenen festivalin ilçeye ve Çapak'a değer kattığını anlatan Torbalı Belediyesi Başkan Vekili Mithat Tekin, böyle festivallerde üreticilerin uygun fiyattan satış yaparak gelir elde ettiğini söyledi. 25 Ağustos'ta da Karakızlar Mahallesi'nde Börülce Festivali düzenleyeceklerini belirten Tekin, "Torbalımızın ve köylerin tanıtımını artırmak istiyoruz. Etkinliğe gayet güzel bir ilgi var. Sıcak olmasına rağmen katılımdan memnunuz. Çevre yerlerden belediye olarak ücretsiz servis koyduk. Gün boyu misafirlerimizi ağırlayacağız" dedi. İncir üretimi için sıcak havanın gerekli olduğuna dikkat çeken Tekin, Çapak Mahallesi'nin de uygun iklim koşullarına sahip olduğunun altını çizdi. Konserler, halk oyunu gösterileri, komedi performansları ve renkli etkinliklerin gün boyu sürdüğü festivalde Türk Halk Müziği sanatçısı Nur Ertürk ve Bahar Şahin ile birlikte Komedi Dans üçlüsü de sahne aldı. Çapak'ta yaklaşık 5 yıldır incir üreten Osman Tuna, Bardacık Festivali'nde stant açarak ürünlerini sergiledi. Üretimi zahmetli olsa da geçimlerini incirden sağladıklarını ifade eden Tuna, "Saat 04.00'te kalkıp tarlaya gidiyoruz. Ürünlerimiz tamamen hormonsuzdur. Ürünü sulaması, bakması biraz zahmetli. Erken saatte kalkıp topluyoruz ama geçimimizi bundan sağlıyoruz. Toptancıya 7 TL'den veriyoruz tezgahta ise 10 TL kilosu" dedi. 'SON YILLARDA HERKES BU İŞE YÖNELDİ. ÇÜNKÜ KAZANIYORUZ' İncir üretiminin Çapak'ta yıldan yıla arttığını kaydeden 22 yıllık üretici Yusuf Cin de "İkinci bayramımızı yapıyoruz. Bundan sonra daha da güzel olacak. Köyümüzün ve incirimizin tanıtımı çok güzel. Son yıllarda herkes bu işe yöneldi. Çünkü kazanıyoruz. Tarladan toptancıya veriyoruz. İncirlerimiz Çeşme'ye, Karşıyaka'ya gidiyor. Reklamın ve tanıtımın olmasıyla tüketim de arttı" diye konuştu. Festivale köpeğiyle birlikte gelip alışveriş yapan Rukiye Özgüler ise, "Bu festivale Karşıyaka'dan geldim. Çünkü buranın incirleri çok güzel. Doğal ve sağlıklı ürünler olduğu için afiyetle tüketiyoruz" dedi. Doğma büyüme Çapaklı olduğunu anlatan Aliye Cin de şöyle konuştu: "20 senedir üretim yapıyoruz. Birkaç senedir festival sayesinde işlerimiz daha iyi oldu. Fiyatlar da bizi memnun ediyor. Bahçemizden topluyoruz. Çeşme'den gelen tüccarlar kasalarla alıyor. Büyükbaş hayvanlarımız ve zeytinlerimiz var. 3 çocuğum var. Geçimimizi böyle sağlıyoruz." KADINLAR EV YAPIMI ÜRÜNLER SATTI Torbalı Bardacık Festivali'nde incir tezgahlarının yanısıra doğal ev yapımı ürünler da satışa sunuldu. Özellikle kadın üreticiler kendilerinin hazırladığı turşu, salça, ekmek, erişte gibi ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Festival sayesinde gelir elde ettiklerini söyleyen Nafiye Tulum "Biz Çapaklıyız. Bardacık Festivali'nde ev yapımı tarhana, bulgur, salça satıyorum. Eriştemiz de var. Bu festival köyümüze gelir getirdi. İlgi iyi, Allah bereket versin" dedi. İki oğluyla birlikte açtığı tezgahında satış yapan Şükran Bayraktar, şöyle konuştu: "Ben aslen Çapaklıyım. Gaziemir'e gelin gittim ama köyümü bırakmadım. Annemler halen burada oturuyor. Turşu, incir, turşu suyu üretip satıyorum. Tamamen organik üretiyorum. Önce aile içinde tüketiyorduk ama şimdi satış yapmaya başladım. İlk kez burada satıyorum. Daha sonra Gaziemir festival alanında ve Kadifekale'de satış yapacağım. İki oğlum da yanımda. Birlikte evimize gelir getiriyoruz. "

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