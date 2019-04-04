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Torbalı Belediye Başkanı Uygur'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten suç duyurusu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 19:18 | Son Güncelleme

'KANDİL'DEN Mİ CESARET ALIYORSUN?' İzmir'in Torbalı ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı seçilen CHP'li İsmail Uygur'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül tepki gösterdi. Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: "Sen, hangi çap ve boyla böyle konuşuyorsun?

Torbalı Belediye Başkanı Uygur'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten suç duyurusu (2)

'KANDİL'DEN Mİ CESARET ALIYORSUN?'
İzmir'in Torbalı ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı seçilen CHP'li İsmail Uygur'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül tepki gösterdi. Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sen, hangi çap ve boyla böyle konuşuyorsun? Sen git, ilçene nasıl hizmet edeceğinin derdine düş. Senin beynin ve kapasiten Cumhurbaşkanımız hakkında konuşmaya yetmez. İki kelimeyi bir araya getirmekten acizsin, bir de Cumhurbaşkanımız hakkında haddin olmayan cümleler kuruyorsun. Bunlar senin kurabileceğin cümleler değil. Sana bunları hangi hainlerin söylettiğini çok iyi biliyoruz. Senin arkanda duran Kandil'den mi cesaret alıyorsun? Sen de birileri gibi sırtını terör örgütlerine mi dayadın? Sen ve seni besleyenlerin hepsi de gelse, Cumhurbaşkanımızı size yedirmeyiz."
'BAŞKAN ADAYINI VE MİLLETVEKİLİNİ İMA ETTİM'
İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulan CHP'li İsmail Uygur, yazılı açıklama yaptı. Uygur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ben konuşmamda bir isim vermedim. Orada bir tane bile cümlede, Sayın Cumhurbaşkanının ismi geçmiyor. Cumhurbaşkanının muhatabı ben değil, Sayın Genel Başkanımızdır. Biz belediye başkanlığı yapıyoruz. Ayrıca bu görevleri yeni yapmış, ilk kez seçim kazanmış biri de değilim. Kampanya süresince rakiplerim olan belediye başkan adayı ve milletvekilini ima ettim. Çünkü onlar her gün gazetelere demeçler verdiler. Televizyon programlarına çıktılar. Buradaki belediyeyi örnek gösterdiler. Vatandaşı kandırdılar. Benim sözlerimin hedefindeki isim doğrudan belediye başkan adayının kendisidir. O da ilçemizde 5 yıldır belediyeyi yöneten Adnan Yaşar Görmez'in kendisidir. Yine seçim çalışmalarında kendisine destek veren milletvekilini de ima ederek genel bir konuşma yaptım."

TORBALI (İzmri), (DHA)
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