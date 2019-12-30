Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK - Davut CAN - İbrahim DANIŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park (53) evinin önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Aynı kişi olduğu üzerinde durulan saldırgan, bundan 20 dakika sonra, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in evine giderek, eşi Hatice Gülcemal'i vurarak öldürdü. Silahlı saldırgan, Dr. Harun Gülcemal'i öldürmekle tehdit ederek götürdüğü banka ATM'sinden para çektirdikten sonra kaçtı. Saldırgan, çıkan çatışmada bir polis memurunu da başından vurarak ağır yaraladı. Polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan, ilçeyi ablukaya alan güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

Torbalı, dün gece dehşeti yaşadı. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz kişinin tabanca ile Dr. Park'a ateş açıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dr. Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

20 DAKİKA SONRA BAŞKA DOKTORUN EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken, 20 dakika sonra Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi, 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in, evlerine gelen silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre kapıyı çalarak içeri giren silahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah zoruyla rehin alan saldırgan, yakındaki bir bankasının ATM'sine götürdü. Burada, 1500 lira nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı.

Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini gördü.

Polis, yaklaşık 700 metre mesafede işlenen 2 cinayeti aynı kişinin işlediği üzerinde durarak, soruşturmayı bu yönde genişletti.

POLİSLE ÇATIŞTI: 1 POLİS AĞIR YARALI

Hatice Gülcemal'i evinde öldürüp, rehin aldığı doktor eşi Harun Gülcemal'den de silah zoruyla ATM'den para çektirdikten sonra kaçan cinayet zanlısının, saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yazıbaşı İzmir Caddesi üzerindeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından, aşağıda bulunan markete indi. Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı. Çatışmada başından vurulan polis memuru Y.K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan, kaçarak izini kaybettirdi.

Ağır yaralı polis memuru ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Çatışmanın yaşandığı bölgeye özel harekat ekipleri ile jandarma görevlileri de sevk edildi. Güvenlik görevlileri, çelik yelek giymeleri konusunda uyarıldı. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, silahlı saldırganın yakalanması için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Çelik yelekli güvenlik güçleri, zanlıyı yakalamak için ilçenin ana cadde ve sokaklarını didik didik aramaya devam ediyor.

Yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Dr. Harun Gülcemal'in, yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. D. Gülcemal'in bu olaydan sonra saldırgan hakkında şikayetçi olduğu ve soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Polisin bu ayrıntıları da incelediği belirtildi.

Dr. Gülcemal'in ifadeleri doğrultusunda eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

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