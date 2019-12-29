HABER
  4. Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park evine giren hırsız tarafından öldürüldü

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park evine giren hırsız tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 22:42 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, iddiaya göre evine giren hırsız tarafından öldürüldü.

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park evine giren hırsız tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park (53), evine giren hırsız ile karşılaştı. Dr. Fuat Mehmet Park’ı gören ve kimliği belirlenemeyen hırsız ateş ederek olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içerisinde yere yığılan Dr. Fuat Mehmet Park, ağır yaralandı. Çevre sakinleri durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dr. Park’ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Dr. Fuat Mehmet Park, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Dr. Fuat Mehmet Park’ı silahla yaralayarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

3

Antalya'da kar keyfi!Antalya'da kar keyfi!
12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldüİlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Torbalı Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park cinayet hırsız

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

Gizemli 'trafo' hikayesi! 2 gün mahsur kaldı, gözaltına alındı

Gizemli 'trafo' hikayesi! 2 gün mahsur kaldı, gözaltına alındı

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Somali'de hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının cenazesi geldi

2 Türk vatandaşının cenazesi Ankara'ya getirildi

Marmara Adası karanlığa gömüldü! 10 bin kişi elektriksiz kaldı

10 bin kişi elektriksiz kaldı

Adana'da son durum! Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! Otomobilden fırladı

Feci kaza! Otomobilden fırladı

Samsun'da 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı

Eşini tarafından öldüresiye dövüldü! Korkunç ifadeler

Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa 

Şehide 23 yıllık vefa: Nefes aldıkça bu gelenek devam edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.