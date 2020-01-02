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  4. Torbalı'da, 2 kişiyi öldüren katil zanlısı: Beni öldürün

Torbalı'da, 2 kişiyi öldüren katil zanlısı: Beni öldürün

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Yıldız, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Yıldız, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Sorgu sırasında, "Beni öldürün. Siz beni öldürmezseniz ben kendimi cezaevinde öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçiren katil zanlısı, olay anında uyuşturucu hap etkisinde olduğunu savundu. Yıldız, "Birkaç gün önce Diyarbakır'dan İzmir'in Buca ilçesine geldim. Buradan Gaziemir'e gittim. Yanımda para kalmamıştı, cinayetleri para için yaptım. Hap içtiğim için ne yaptığımın farkında değildim" dedi.
Çifte cinayet, Pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Eli silahlı Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından da saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyerek, Mehmet Fuat Park'ı vurdu. Daha sonra eşi Vildan Park'tan 500 TL alıp, kaçtı.
700 METRE MESAFEDE İKİNCİ CİNAYET
Olay yerinden hızla uzaklaşan Yıldız, 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi. Para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi. Yıldız tabancasını yeniden ateşleyerek, talihsiz kadını da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice
Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.
POLİSİ BAŞINDAN VURDU
Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra ise saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından sırtından vuralarak, ele geçirildi.
'BENİ ÖLDÜRÜN'
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sorguya alınan Enver Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne süren katil zanlısı suçunu itiraf etti. Yıldız ifadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim, daha sonra da Gaziemir'e geçtim. Buradan da Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.
Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

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