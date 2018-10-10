Torbalı'da barış savunucusu 72 öğretmen beraat etti

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde 'Savaşa karşı barışı savunacağız' sloganıyla yapılan 1 günlük iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 73 öğretmenden 72'si hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Yurt dışında bulunduğu için savunması alınamayan 1 öğretmenin ise yargılanmasına devam edilmesi kararı çıktı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi 73 öğretmen hakkında Torbalı'da 29 Aralık 2015 tarihinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfedarasyonu (DİSK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde 'Savaşa karşı barışı savunacağız' sloganıyla yapılan 1 günlük iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle dava açıldı. Torbalı Kaymakamlığı'nın 'eğitimi aksattıkları' gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde haklarında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen 73 öğretmenin yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık öğretmenlerden 72'si ile avukatları katıldı. Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme hakimi kararını açıkladı. Sanık öğretmenlerden 72'sinin beraatine karar verdi.

Yurt dışında bulunduğu için savunması alınamayan sanık öğretmen Helin Kubilay için ise yargılanmasına devam edilmesi kararı çıktı.

Sanık öğretmenlere haklarındaki idari soruşturma kapsamında daha önce maaş kesme ve kademe ilerlemesinin durdudrulması cezası verilmişti. Duruşma çıkışında açıklama yapan Eğitim-Sen Torbalı İlçe Temsilcisi Nuri Önder, "Eğitim-Sen olarak bu tür davalara ve bu davalara neden olan ithamlara, suçlamalara alışığız. Çünkü biliyoruz ki demokratik bir yaşam, demokratik bir ülke ancak mücadele ile kazanılır. Bugün kazanan bu yüzden demokrasidir. Yine ilçemizde aynı eylem gerekçe gösterilerek verilen idari cezaları kaldırtmak için de mücadelemiz sürüyor. Şu bilinmelidir ki zor koşullarda ayakta kalmak, iş yerlerinde emekçilerin karşısında demokrasiyi, hak ve özgürlükleri savunmak ve bıkmadan usanmadan emekçileri birleşik bir mücadeleye çağırmaktan başka bir çıkış yolumuz yoktur" dedi.

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