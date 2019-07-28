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Torbalı'da başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

İZMİR’de Torbalı Belediye Başkanı CHP’li Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u (24), belediye bünyesinde işe aldı.

Torbalı'da başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Torbalı Belediye Başkanı CHP’li Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u (24), belediye bünyesinde işe aldı. Efe Uygur, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’ne (TORBEL) Genel Müdür Yardımcısı oldu.
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un oğlu Efe Uygur, belediye şirketine müdür yardımcısı olarak atandı. Uygur, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’nin (TORBEL) Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Efe Uygur'un 7 bin lira maaş aldığı ileri sürülürken, tepki çeken atamaya ilişkin belediyeden açıklama yapılmadı.

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