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Torbalı'da başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

'BATIK' DEDİĞİ ŞİRKETE 7 KİŞİ ATADI Oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketi TORBEL A.Ş.'y' genel müdür yardımcısı olarak atayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, ticaret sicil kayıtlarında 'batık' olduğunu söylediği şirketin yönetim yapısını da değiştirdiği ortaya çıktı.

'BATIK' DEDİĞİ ŞİRKETE 7 KİŞİ ATADI
Oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketi TORBEL A.Ş.'y' genel müdür yardımcısı olarak atayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, ticaret sicil kayıtlarında 'batık' olduğunu söylediği şirketin yönetim yapısını da değiştirdiği ortaya çıktı. Uygur, belediye şirketinin 3 olan yönetim kurulu üyesi sayısını 7'ye yükseltti. Belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinden oluşan yönetim kurulu huzur hakkı alıyor. Hiç olmayan genel müdür yardımcılığını ikiye çıkaran Uygur, birine oğlunu, diğerine de CHP Torbalı İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Takak'ı atadı.

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