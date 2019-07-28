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Torbalı'da başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:58 | Son Güncelleme

'KATILIMCI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI ÇOK YANLIŞ ANLAMIŞ' Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un belediye şirketine oğlu genel müdür yardımcısı dolarak atamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yazılı açıklama yaptı.

Torbalı'da başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu (4)

'KATILIMCI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI ÇOK YANLIŞ ANLAMIŞ'
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un belediye şirketine oğlu genel müdür yardımcısı dolarak atamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yazılı açıklama yaptı. Hızal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına Afyon kampında yaptığı açıklamaları hatırlatarak, şöyle dedi:
"İsmail Uygur o toplantıda yok muydu? Katılmadıysa kimse genel başkanının bu konudaki tutumunu kendisine aktarmadı mı? Yoksa İsmail Uygur kendisini Torbalı’ya aday yapan iradeyi yok mu sayıyor? ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışıyla Torbalı’da kime nasıl hizmet verecek? En önemlisi de bu atamayı partisinin genel başkanına nasıl anlatacak? Belediye şirketi mi aile şirketi mi belli değil. Katılımcı belediyecilik anlayışını çok yanlış anlayan İsmail Uygur’a bu mantıktan vazgeçmesini, gerçek anlamda belediyecilik yapmasını öneriyoruz."
'STAJ DÖNEMİNDE GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI'
İşletme son sınıf öğrencisi Efe Uygur’un henüz diplomasını bile almadığını vurgulayan Özgür Hızal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsmail Uygur, oğluna staj yeri bulamayıp belediyede genel müdür yardımcılığı kadrosunda bu görevi yerine getirmesini istemiş anlaşılan. Ancak bu konuda kendi genel başkanlarının da özellikle her fırsatta dile getirdiği liyakata dayalı atama konusuyla uzaktan yakından bir bağ bulamıyoruz. Efe kardeşimiz belki ileride çok başarılı bir işletmeci olabilir fakat şu dönemler kendisinin staj dönemleri. Torbalı Belediye Başkanı'na yaptığı bu liyakatsiz atamadan vazgeçip aile kalkındırma çabalarını bir köşeye bırakmasını öneriyoruz."

İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAF

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