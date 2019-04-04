Torbalı'da CHP'li Uygur, mazbata almadan belediyeye gitti - Yeniden

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'Torbalı'da CHP'li Uygur, mazbatasını aldı' başlıklı haberimizi, Uygur'un mazbatasını almadan belediyeye gittiğinin öğrenllmesi üzerine yeniden veriyoruz

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Torbalı'da CHP'li Uygur, mazbata almadan belediyeye gitti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52.59 oyla belediye başkanı CHP'li İsmail Uygur, Atatürk Anıtı'na çelenk koyup, tebrikleri kabul etti. Belediye binası önünde ilçe sakinleri ve partililer tarafından karşılanan Uygur, daha sonra belediye başkanlığı makamına geçti. Ancak Uygur'un itirazlar nedeniyle henüz mazbatasını almadığı belirtildi.

Torbalı Belediye Başkanlığı yarışını geçen dönemin başkanı Ak Partili Adnan Yaşar Görmez, rakibi CHP'li İsmail Uygur'a karşı kaybetti. 2004- 2014 yıllarında 2 dönem başkanlık yapan İsmail Uygur, 2014 seçiminde 1 yıl 15 günlük hapis cezası nedeniyle aday olamamıştı. Sandıklara itiraz nedeniyle seçim sonucunun resmileşmediği ilçede, yüzde 52.59 oyla belediye başkanı seçilen ancak mazbatasını almayan CHP'li İsmail Uygur, bugün saat 11.30'da Atatürk Meydanı'na ekibiyle gelerek, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tebrikleri kabul eden Uygur, belediye binası önünde ilçe sakinleri ve partililer tarafından karşılandı. Kurbanın kesilmesinden sonra toplanan kalabalığa seslenen Uygur, 3'üncü kez seçildiğini, görev süresi sonunda ilçede en uzun süre belediye başkanlığı yapmış kişi unvanına sahip olacağını söyledi. İsmail Uygur, belediye binasına giderek, başkanlık makamına geçti.