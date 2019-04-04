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Torbalı'da CHP'li Uygur, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:50 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, CHP'den Torbalı Belediye Başkanlığı'na seçilen İsmail Uygur, mazbatasını aldı.

Torbalı'da CHP'li Uygur, mazbatasını aldı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, CHP'den Torbalı Belediye Başkanlığı'na seçilen İsmail Uygur, mazbatasını aldı. Uygur, makamına geçerek, görevine başladı.
Torbalı Belediye Başkanlığı yarışını geçen dönemin başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, rakibi CHP'li İsmail Uygur'a karşı kaybetti. 2004- 2014 yıllarında 2 dönem başkanlık yapan Uygur, 2014 seçiminde 1 yıl 15 günlük hapis cezası nedeniyle aday olamamıştı. İlçe Seçim Kurulu'ndan bu sabah mazbatasını alan Uygur, saat 11.30'da Atatürk Meydanı'na ekibiyle gelerek, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tebrikleri kabul eden Uygur, belediye binası önünde ilçe sakinleri ve partililer tarafından karşıladı. Kurbanın kesilmesinden sonra toplanan kalabalığa seslenen Uygur, 3'üncü kez seçildiğini, görev süresi sonunda ilçede en uzun süre belediye başkanlığı yapmış kişi unvanına sahip olacağını söyledi.
Önceki başkan AK Partili Adnan Yaşar Görmez, belediyeye gelmezken, devir teslim gerçekleşmedi. Başkan Uygur, makamına geçerek, görevine başladı.

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Torbalı'da CHP'li Uygur, mazbatasını aldıTorbalı'da CHP'li Uygur, mazbatasını aldıTorbalı'da CHP'li Uygur, mazbatasını aldıTorbalı'da CHP'li Uygur, mazbatasını aldı

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