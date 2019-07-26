Torbalı'da domates üreticilerinin yüzü gülüyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki üreticiler, bu yıl 50 bin dekar alanda yapılan domates üretiminden umutlu. Geçen yıl hastalık nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını belirten Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, bu yıl fiyatlarda da ani yükselişlerin olmadığını söyledi. Torbalı ilçesinde bir süre önce başlayan domates hasadı, devam ediyor. Yaz mevsiminde hasat edilen ürünler kurutularak ya da dondurularak kışa saklanıyor. İlçedeki fabrikalarda üretimi yapılan kurutulmuş domatesler, yaygınlaşmaya başladı. Nisan ayında ekilen domatesler temmuz ayında hasat ediliyor. Mevsimlik işçilerin topladığı domatesler, kamyon ve traktörlere yüklenerek beyaz örtülerin serildiği arazilere götürülüyor. Burada ikiye kesilip, talebe göre tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık bir hafta güneşte bekletiliyor. Domateslerin yüzde 50'sinin salçalığa yüzde 50'sinin ise kurutmalığa ayrıldığı Torbalı'da, üreticilerin bu yıl verimden memnun kaldığını ifade eden Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, "Torbalı Ovası'nda 50 bin dekar alanda domates ekimi yapıyoruz. Hasat tüm hızıyla devam ediyor. Sanayi tipi domates üretiyoruz. Yüzde 50'si salçalık yüzde 50'si de kurutmalık şeklinde değerlendiriliyor. Hasadın 20 gün daha devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Torbalı domatesinde yaklaşık 9 tonluk ova ortalamasının bulunduğunu anlatan Girgin, şöyle konuştu: "Geçen yıl domates fiyatları yüksekti. Bu yıl ürün daha fazla ve anlaşmalar çerçevesinde fiyatlar belirlendi. Serbest piyasa ve sözleşme fiyatları aynı dengede gidiyor. Bu yıl ürün fazla. Geçen yıl domates fiyatları çok yükselmişti. Salçalık yok denecek hale gelmişti. Bu yıl rekolteler de iyi. Kalite açısından bir sorun yaşamıyoruz. Belirli yerlerde yağış nedeniyle sorun yaşanmıştı ama ortalaması iyi. Kış ortasında 50 kuruş üzerinden anlaşma yapıldı. Serbest piyasada 47 kuruş civarına geriledi." MAKİNELERLE TOPLUYOR Torbalı'da pamuk ve domates üreticiliği yapan Osman Yılmaz, 200 dönüm alanda hasada devam ettiğini söyleyerek "Domates ve pamuk üretiyorum. Bu yıl domates verimli. Fiyatı 4 TL 70 kuruştan satıyorum. Geçen yıl fiyatlar tavan yapmıştı. Çünkü çevrede hastalık vardı. İşçi tutarak hasat yapıyorduk. Bu yıl makineyi de ekledik. Hasadım 15 gün daha sürer" dedi. Domates üretiminin masraflı olduğunu anlatan Yılmaz, "İlacı çok. Son 2-3 yıldır pamuk ekimine de ağırlık verdik. Tarlaları değiştire değiştire üretim yapıyorum. Seneye buraya domates ekersem aynı verimi alamam. Bu yüzden değiştiriyorum" diye konuştu. SÖZLEŞMELİ ÜRETİM Domatesin yanı sıra biber, mısır, pamuk ve kışlık sebzeler yetiştirdiğini anlatan Fatih Celepler ise sözleşmeli üretim yaptığını söyledi. Rekolteden memnun olduklarını anlatan Celepler konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben tüccar için ekiyorum. Dönüm hesabıyla çalışıyor, çapası ve ekim dikimiyle uğraşmıyorum. Tarla işini yapıyorum gerisine karışmıyorum. Çünkü çalışacak işçi bulamıyoruz. Yövmiye sıkıntısı var. Ben 50 dekarımı domatese ayırdım. Her yıl aynı tüccara sözleşmeli veriyorum. Tarlada çalışacak işçi bulamıyorum."

