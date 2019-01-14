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Torbalı'da fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 19:00 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazan patladı, 1 işçi öldü, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Torbalı'da fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralı (2)- Yeniden

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazan patladı, 1 işçi öldü, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.
Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bakır tozu üretimi yapılan fabrikada bugün saat 17.15'te, üç üretim kazanından biri, büyük bir gürültüyle patladı. Bu sırada kazanın yanında çalışan işçilerden Selçuk Çelebi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.
Fabrikadaki diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Aziz Yıldız'ın durumunun ağır olduğu, duran kalbine müdahalede edildiği bildirildi.
Olay anında patlayan kazanın bulunduğu bölümde 11 işçinin çalıştığı öğrenildi. Şans eseri yara almadan kurtulan 7 işçi ise uzun süre yaşadıkları olayın şokunu üzerinden atamadı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Torbalı'da fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralı (2)- YenidenTorbalı'da fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralı (2)- Yeniden

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