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Torbalı'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 19:25 | Son Güncelleme

 İZMİR'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Torbalı'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Ibrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Torbalı ilçesinde Çapak yolu üzerindeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, kolay tutuşan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle fabrikadan yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye görevlileri yangına müdahale ederken, Torbalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu Çapak yolu trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın saat 19.00 sıralarında söndürüldü.

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Torbalı'da geri dönüşüm fabrikasında yangınTorbalı'da geri dönüşüm fabrikasında yangınTorbalı'da geri dönüşüm fabrikasında yangınTorbalı'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

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