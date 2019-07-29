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Torbalı'da işten çıkarılan işçiler eylem yaptı: Oğluna var da bize yok mu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Torbalı Belediyesi'nden işten çıkarıldıklarını söyleyen yaklaşık 100 kişi, Torbalı Meydanı'nda eylem düzenledi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Torbalı Belediyesi'nden işten çıkarıldıklarını söyleyen yaklaşık 100 kişi, Torbalı Meydanı'nda eylem düzenledi. Ellerinde, 'Hani her şey çok güzel olacaktı', 'Martın sonu açlıkmış', 'Söz namustur' dövizleri taşıyan işçiler, "Oğluna var da bize yok mu" sloganı attı. Torbalı Belediyesi'nde çalışırken, bir önceki dönem işe girmeleri nedeniyle ya işten çıkarıldıklarını ya da birimleri değiştirilerek işten çıkmaya zorlandıklarını ileri süren yaklaşık 100 işçi, Torbalı Meydanı'ndaki belediye binası önünde eylem yaptı. 'Torbalı Emek ve Dayanışma İçi Platformu' adı altında bir araya gelen işçiler, ellerinde, 'Hani her şey çok güzel olacaktı', 'Martın sonu açlıkmış', 'Söz namustur' dövizleri taşıdı, "Oğluna var da bize yok mu" sloganı attı. İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Koray Koç, "Yeni belediye yönetimi tarafından baskıya, zulme ve sürgüne maruz kaldık. Verilen her görevlendirmeyi kabul ettik. Tebliğ edilen her işi yapmamıza rağmen, maalesef çalışmalarımız iş kanunun 18'inci maddesine göre sonlandırıldı. Torbalı halkının gözleri önünde işçi çıkarmayacağınıza dair namus ve şeref sözü verdiniz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan tüm işçi kardeşlerimizin ailelerine göstermiş oldukları duruştan ötürü teşekkür ediyoruz. Bu bir hak ve hukuk mücadelesidir. Ekmekle oynanmayan yarınlarda görüşmek üzere" dedi. İşçiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye işçilerinin işten çıkarılmayacakları yönündeki açıklamalarını da barkovizyondan izletti. 'GARİBANA 2 BİN TL MAAŞI ÇOK GÖRÜYOR' Bağırsak kanseri tedavisi gören ve iki senedir Torbalı Belediyesi'nin engelli kadrosunda çalışan Akif Akbudak, "Benim bağırsağım dışarıda olmasına rağmen, belediye yönetimi değiştikten sonra benim enfeksiyon riskim olduğu bilinmesine rağmen temizlik işlerine verdiler. Ama ben pes etmeyip, devam ettim ve ekmeğimin peşinden koştum. Bu haksızlık ve adaletsizliktir" dedi. Beyninde tümör olduğunu söyleyen ve belediyenin engelli kadrosunda çalışan Yaşar Alavurt da, "Önceden otoparkta çalışıyordum, sonra arşiv birimine alındım. Ardından da belediye bünyesindeki bir kültür merkezine alındım ve son olarak da işime son verildi. Oğluna 7 bin TL maaş veriyor ama bizim gibi garibana 2 bin TL maaşı çok görüyor. Bu haksızlıktır" diye konuştu. Grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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