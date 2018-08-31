Torbalı'da üretilen 'pitaya' yüz güldürdü

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde Semih Elmas, (46) kurduğu serada ürettiği tropik meyve 'pitaya'nın tanesini, büyüklüğüne göre 15 liraya kadar satıyor. Elmas, şeker hastalığına iyi geldiği belirtilen ürünü, Avrupa ülkelerine ihraç etmeyi planlıyor.

Torbalı'da 30 yılı aşkın süredir 150 dönüm alan üzerinde domates, mısır ve biber üreten Semih Elmas, 2016'da İngiltere'de yaşayan bir arkadaşının yoğun talep gösterildiğini belirttiği, 'ejder meyvesi' olarak da bilinen tropikal meyve 'pitaya'ya yöneldi. İnternet üzerinde araştırma yapan Elmas, Mersin'de 32 yıldır pitaya üreten Mehmet Tanrıverdi ile tanıştı. Mersin'e gidip işin püf noktalarını öğrenen Elmas, 2016 yılının Kasım ayında Torbalı'da çalışmalara başladı. 30 bin TL'lik maliyetiyle Atalan Mahallesi'nde 2 dönüm alan üzerine kurduğu serada ekim yapan Elmas, 14 ayda ilk hasadını yaptı. İkinci yılından sonra dönüm başına 10 bini aşkın pitaya meyvesi elde eden Elmas, ürettiği ilk ürünü yakınlarına ikram etti. Süpermarket zincirlerine yönelik yaptığı girişimlerle pitayanın bölgede yaygınlaşmasını da sağladı. Elmas, ilgi nedeniyle 2 dönümlük serasını 50 dönüme çıkarma kararı aldı. İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinden talep olduğunu söyleyen Elmas, hedefinin ürünü ihraç etmek olduğunu belirtti.

ÜRÜNÜN DÜŞMANI, YAĞMUR VE SOĞUK

Pitayanın diğer tropikal meyvelerden çok daha avantajlı olduğunu söyleyen, suya ihtiyaç duymadığını kaydeden Elmas, "Fazla yağmurdan zarar görüyor. Eksi 2 dereceden sonra hasar gören bir meyve türü. Hastalığı hiç yok. Zirai mücadeleye gerek olmuyor ve gübre istemiyor. Bu yönden büyük avantaj sağlıyor. Mayıs ayından kasım sonuna kadar beş periyot halinde ürün alma imkanımız var. Çok bereketli bir meyve. Bu meyvenin sağlığa iyi gelen yönleri ile alakalı ciddi araştırmalar yapıldı. Anne sütü için faydalı. Şeker hastalığına iyi geliyor. Öyle ki; insülin kullanımını durduruyor. Avrupa'da pitaya meyvesinin tanesi 9 Euro'ya satılıyor. Biz bu meyveyi büyüklüğüne göre 15 liraya kadar satıyoruz. Bu meyve perakende olarak da 40 lira ila 70 lira arasında satılıyor" dedi.

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