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Torbalı'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 53 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 15:38 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 53 kişi, adliyeye sevk edildi.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 53 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 9 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteği ile geçen 4, 5 ve 6 Ocak tarihleri arasında, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik geniş katılımlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 68 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerindeki aramalarda, toplam 225 gram esrar, 31 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde, 7 gram bonzai, 4 gram skunk, 10 uyuşturucu hap, 1'i kurusıkı 4 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltındaki 53 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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