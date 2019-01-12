HABER

Torbalı'da yağmur nedeniyle taşan çay, köprüye zarar verdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 13:02 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, Fetrek Çayı'nda taşkına neden oldu.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, Fetrek Çayı'nda taşkına neden oldu. Çay üzerinden geçen köprünün bazı bölümleri yıkılırken, yol, araç geçişine kapatıldı. Ayrıca İZBAN Pancar İstasyonu yaya ve araç alt geçitleri suyla dolup taştı, bu duraktaki seferler iptal edildi. Torbalı ilçesinde yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte 3 gündür aralıklarla süren sağanak nedeniyle dün akşam Fetrek Çayı taştı. Kereviz, pırasa ve brokoli gibi ürünler, ekili 50 hektar tarım arazisi ve bölgedeki bazı hayvan çiftlikleri, su baskınından olumsuz etkilendi. Ayrıca çayın üstünden geçen tek şeritli beton köprünün bazı bölümleri yıkıldı. Arslanlar, Şehitler ve Eğerci mahallelerini Torbalı ilçe merkezine bağlayan köprüdeki ulaşım kapandı. Bölge sakinlerinin ilçe merkezine gitmek için Çaybaşı- Torbalı yolunun kullandığı belirtildi. Menderes'in Bulgurca Mahallesi'ndeki su kanalı, yağışlardan dolayı taşınca, Pancar Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerinde su baskını oldu. İZBAN Pancar İstasyonu yaya ve araç alt geçitleri suyla dolup taştı. Bu durakta seferler iptal edildi. Ulaşım diğer istasyonlardan ESHOT otobüsleriyle sağlanmaya başlandı. İzmir Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi, Devlet Su İşleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri, kentteki olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışma yürütüyor. Torbalı Kaymakamlığı ve Torbalı Belediyesi'nin, zarar tespiti için de çalışma başlattığı belirtildi.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Kızılırmak da donduKızılırmak da dondu
İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktıİstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın cinsel ilişki için bana baskı yaptı!

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!

Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

Sınırda önemli toplantı!

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.