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Torbalı'da yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 19:48 | Son Güncelleme

ALEVLER 2.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2.5 saatte söndürüldü.

Torbalı'da yangın (2)

ALEVLER 2.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2.5 saatte söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik alan küle döndü. Köylülerden Zeki Şoluan'a ait 700 metrekarelik zeytinlik de alevlerden zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

TORBALI (İzmir), (DHA)

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