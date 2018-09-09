Torbalı'da yangın (2)

ALEVLER 2.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2.5 saatte söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik alan küle döndü. Köylülerden Zeki Şoluan'a ait 700 metrekarelik zeytinlik de alevlerden zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

TORBALI (İzmir), (DHA)

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