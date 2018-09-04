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Torbalı'daki antik kent Metropolis'te yeni kazı dönemi başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis Antik Kenti'nde, yeni dönem kazı çalışmalarına başlandı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis Antik Kenti'nde, yeni dönem kazı çalışmalarına başlandı. Geçen dönemki kazılarda bulunan mezarlar, o döneme ait aile yaşamını ve aileye verilen önemi göstermişti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, "Tarihin ilk çağlarından günümüze kadar önemini koruyan bir kent. Ticaret yollarının kesiştiği noktada. Tarımdaki ve mimarideki zenginliklerle ön plana çıkan kentte bulunan mezarlar da insan faktörünün özelliklerine ulaşılmasına katkı sağladı. İnsanların aile ilişkilerini, gömü geleneklerini ve kendi dünyalarıyla ölülerin dünyası arasındaki bağlantıları ortaya koydu" dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Sabancı Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Metropolis Antik Kenti'nde 2018 yılı kazı çalışmalarına başlandı. 2017 yılının Aralık ayında sonlandırılan çalışmaların devamı olacak kazılarda kente ve o zaman yaşayan insanlara dair yeni bulguların elde edilmesine çalışılacak.

GEÇEN KAZI DÖNEMİNDE ÇOK ÖNEMLİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Geçen kazı döneminde antik kentteki araştırmalarda, o döneme ışık tutan önemli bulgular ortaya çıktı. Şimdiye kadar hep tek kişilik mezarların bulunduğu Metropolis'te, ilk kez antik dönemin önemli mezar yapılarından biri sayılan ve M.S. 1'inci yüzyıla tarihlendirilen tonozlu oda mezarlara rastlandı. Oda mezarlarında aile, akraba ve dostlarının, ölünün arkasından gerçekleştirdiği ritüel olduğuna işaret eden kandil, bronz ayna, kaşık, cam ve seramik gözyaşı şişesi gibi mezar hediyeleri bulundu. Anıt mezarlarda en çok rastlanan obje ise ölünün yolunu aydınlatması amacıyla konulduğu düşünülen kandiller oldu. Kazı çalışmalarında, ayrıca kentteki sosyal yaşama ve ölü gömme adetlerine ışık tutan buluntulara da rastlandı. Bunun yanı sıra yüzey araştırmalarıyla da Metropolis'in ticari hayatına dair önemli yapılar kayıt altına alındı. Şimdiye kadar 11 binin üzerinde tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığı, ören yeri statüsü kazanan antik kenti son iki yılda binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

ANTİK KENTİ ANLATTI

Kazı Başkanı olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, Metropolis'te ve çevresinde yürütülen çalışmalarla yeni keşiflerin yapılmasını beklediklerini söyledi. Kazılarda o dönem yaşayan halkın sivil yaşamına ve çevre kentlerle ilişkilerine dair pek çok yeni buluntularla karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Serdar Aybek, "Metropolis İzmir şehir merkezine 40, Efes Antik Kenti'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Eski çağlardan günümüze kadar önemini koruyan kent, İç Anadolu'dan gelip Ege'ye bağlanan yolların kavşağında ticaret yollarının keşişim noktasında bulunuyor. Kent bu sayede zenginliğe ulaşıyor. Hem tarım hem de mimari zenginliğiyle ön plana çıkıyor" dedi.

Metropolis'teki çalışmaların 1989 yılında başladığını ve kendilerinin de ikinci kuşak olarak bunu yürüttüklerini de ifade eden Serdar Aybek, "Bizler çalışmalarımızı şehir merkezlerinde yoğunlaştırıyoruz. Çalışmalarımızda mimari ve insana dair verilere ulaşmaya çalışıyoruz. Kentin sivil ve resmi merkezlerindeki ihtişamlı günlerin nasıl yaşandığını belirlemeye çalışıyoruz. 2017 yılı kazılarında da Metropolis'te iki mezar ortaya çıktı. Öncelikle insanların aile ilişkilerini, gömü geleneklerini ve kendi dünyalarıyla ölülerin dünyası arasındaki bağlantıları ortaya koyan buluntulara rastlandı. Mezarlarda bulunan hediyeler kendi dönemlerindeki üretimi ve sanatları da anlamamızı sağlıyor" dedi.

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