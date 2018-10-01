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Torbalı'dan çalınan koyun ve kuzular Turgutlu'da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinden, toplam 12 koyun ve kuzu çaldıkları belirlenen 3 kişi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Torbalı'dan çalınan koyun ve kuzular Turgutlu'da bulundu

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinden, toplam 12 koyun ve kuzu çaldıkları belirlenen 3 kişi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Çalınan koyun ve kuzular şüphelilerden birinin evinin bahçesinde bulunup, tutanakla sahibine teslim edildi.
Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Doğan Demirel'in ağılındaki toplam 12 koyun ve kuzusu, dün sabah çalındı. Demirel, hayvanlarının çalındığın fark kedince jandarmaya gidip şikayetçi oldu. Bölgede çalışma başlatan jandarma, Demirel'in daha önce komşusu olan ve 1,5 yıl önce Manisa'nın Turgutlu ilçesine taşınan A.B.'nin (47) kapalı kasa kamyonetinin aynı gün Demirel'in ağılının yanında görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine A.B., aynı günün gecesi evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çalınan koyun ve kuzular da A.B.'nin evinin bahçesinde bulundu. A.B'nin ifadesinden yola çıkan jandarma, yardım ve yataklık ettikleri belirlenen D.Y. (20) ve H.Y.'yi (22) de evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli bu sabah Torbalı'ya getirilip, adliyeye sevk edildi. Çalıntı koyun ve kuzular ise tutanakla sahibi Doğan Demirel'e teslim edildi.

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